Финалисты Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку среди мужских и женских синхронных пар

В Национальной арене гимнастики в Баку в ходе первого соревновательного дня Кубка мира по прыжкам на батуте определились финалисты среди мужских и женских синхронных пар, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend. Отметим, что финальные соревнования состояться 19 февраля, по их итогам будут определены победители.

В финал среди мужских синхронных пар вышли - представители Германии Кайо Лаукстерманн и Фабиан Фогель (51.780 балла), французские гимнасты Джошуа Фару и Флорестан Риу (50.490 балла), спортсмены из Украины Антон Давиденко и Николай Просторов (50.410 балла), американские гимнасты Закари Рамаччи и Элайджа Фогель (50.020 балла), спортсмены из Португалии - Диого Абреу и Педро Феррейра (49.740 балла), казахстанские спортсмены Данил Мусабаев и Пирмаммад Алиев (49.530 балла), испанские гимнасты Хорхе Мартин и Рауль Санчес (45.090 балла), представители Польши Матеуш Дробински и Каспер Ремпальски (22.730 балла).

В финал среди женских синхронных пар вышли - украинские гимнастки Светлана Малькова и Катерина Кулешова (46.870 балла), спортсменки из Бразилии Элис Гомес и Камилла Гомес (46.780 балла), представительницы США Джессика Стивенс и Тринити Ван Натта (46.580 балла), французские гимнастки Марин Приер и Перле Обре (46.510 балла), гимнастки из Канады Габриэлла Флинн и Майя Бонем (45.980 балла).

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране, Сельджан Махсудова.