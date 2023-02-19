Еврокубковый драйв в женском клубном волейболе

В женском клубном волейболе наступает пора решающих матчей еврокубков. В нынешнем сезоне игроки сборной Азербайджана активно задействованы на международной арене: Айшан Абдулазимова в составе венгерского "Вашаша" выступала на групповом этапе Лиги чемпионов, а Елизавета Рубан вместе с румынским "Лугожем" вышла в полуфинал Кубка Челлендж.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, нападающая вновь вернулась на привычный уровень. Прошлый клубный сезон у Рубан был смазанным, однако в ходе игры за сборную в отборочном турнире чемпионата Европы и на Играх Исламской Солидарности в Конье нападающая вновь начала блистать результативностью, став главной ударной силой "милли" И переход в "Лугож" оказался кстати: перед Елизаветой открылась возможность вновь выступать в еврокубке, и она с ходу начала приносить пользу команде. Это подтверждает и ход событий в Кубке Челлендж, где на стадии четвертьфинала Рубан блистала своей скорострельностью против бельгийского "Астерикса": 24 очка в гостевом матче (3:2) и 26 в домашнем (3:1).

Во многом именно благодаря результативности нападающей "Лугож" обязан своим продвижением по турнирной сетке. Уже на ранней стадии команде выдалось тяжелое противостояние с "Анкарой": первая встреча в Турции завершилась в пользу хозяек площадки (3:2). Но дома румынки смогли победить с крупной разницей (3:1) и прошли дальше, а Елизавета набрала 16 очков.

В полуфинале "Лугожу" предстоят матчи с сербским "Единством", первый из который пройдет 1 марта. В какой-то степени клуб Рубан можно назвать фаворитом пары, так как в его составе есть ряд опытных волейболисток, игравших вместе с Рубан и в нашей Суперлиге в годы ее расцвета. Среди них - либеро Сильвия Попович, выступавшая в чемпионском составе "Рабиты".

В свою очередь, Айшан Абдулазимова окунулась в атмосферу Лиги чемпионов. Несмотря на то, что дебютант основной стадии турнира "Вашаш" оказался аутсайдером своей группы, чемпион Венгрии выдал ряд неплохих матчей: в гостях на тай-бреке уступил польскому "Ржешову" (2:3), взял одну партию у итальянского "Конельяно", выступающего в ранге чемпиона мира среди клубов. В Лиге Айшан как правило набирала по 7-8 очков за встречу, а "Вашаш" завершил групповой раунд с одним очком.

Впрочем, сам факт игры волейболистки сборной в Лиге чемпионов довольно примечателен, определенно, евросезон ей запомнился.