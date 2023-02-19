Азербайджанская гимнастка вступает в борьбу в финале Кубка мира по прыжкам на батуте

Сегодня, 19 февраля, азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова выступит в финале индивидуальной программы у женщин на Кубке мира по прыжкам на батуте, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Финальные соревнования в индивидуальной программе у женщин стартуют в 14:20. Соперницами Сельджан Махсудовой в финале будут представительницы Бразилии, Казахстана, Франции, США и Латвии.

Напомним, что в ходе квалификационных соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку, состоявшихся 18 февраля, Сельджан Махсудова с результатом 53.370 балла заняла третье место.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

По итогам соревнований определятся победители и призеры в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, участникам, набравшим наивысший балл, будет вручена награда AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране Сельджан Махсудова.