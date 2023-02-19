Капитана «Челси» унесли с поля на носилках во время матча АПЛ

Лондонский "Челси" на своем поле уступил "Саутгемптону" в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На 74-й минуте матча французский форвард "Саутгемптона" Секу Мара пытался пробить через себя в штрафной хозяев, но попал по голове испанскому капитану "синих" Сесару Аспиликуэте. Защитник "Челси" рухнул на газон, ему начали оказывать медицинскую помощь.

В результате инцидента Аспиликуэта не смог самостоятельно покинуть поле. 33-летнего игрока унесли на носилках, он был в сознании, но в кислородной маске.

За последние десять матчей "Челси" под руководством Грэма Поттера одержал лишь одну победу (над "Кристал Пэлас", 1:0), четырежды сыграл вничью и потерпел пять поражений. Всего в этих матчах футболисты лондонского клуба смогли отличиться четыре раза.

В следующем матче "Челси" сыграет в рамках чемпионата Англии в лондонском дерби с "Тоттенхэмом". Игра пройдет 26 февраля на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" и начнется в 17:30 по бакинскому времени.