В футболиста «Реала» Родриго бросили булочку с трибуны в матче с «Осасуной»

В атакующего полузащитника мадридского "Реала" Родриго бросили булочку с трибун. Забавный эпизод произошел в гостевом матче с "Осасуной" в 22-м туре чемпионата Испании. Об этом сообщает As, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Родриго передал булочку главному арбитру Хосе Мунуэре Монтеро. Вероятно, этот инцидент внесут в протокол. Судья передал булочку сотруднику стадиона с рацией.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "сливочных". На 78-й минуте уругвайский футболист "Реала" Федерико Вальверде вывел свою команду вперед, а на второй добавленной минуте испанец Марко Асенсио установил окончательный счет.

Благодаря этой победе "Реал" набрал 51 очко и тем самым сократил отрыв от лидирующей в турнирной таблице "Барселоны" до пяти баллов. Каталонский клуб при этом провел на одну игру меньше. У "Осасуны" 30 очков и десятое место.

В следующем туре "Реал" на своем поле сыграет в мадридском дерби с "Атлетико". "Осасуна" в гостях померится силами с "Севильей".