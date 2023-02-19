19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно программе соревнований, вначале пройдет полуфинал в индивидуальной программе у мужчин, который выявит финалистов.

Затем пройдут финалы в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Выступления финалистов начнутся в 14:20.

В финале индивидуальной программы у женщин нашу страну представит гимнастка Сельджан Махсудова.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

По итогам соревнований определятся победители и призеры в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, участникам, набравшим наивысший балл, будет вручена награда AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране Сельджан Махсудова.