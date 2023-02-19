Национальная арена гимнастики в Баку - одна из лучших в мире.

Об этом сказал в воскресенье Trend участник Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку, гимнаст из Великобритании Кори Уолкс, передает Day.Az.

"Я счастлив, что мое выступление в полуфинале получилось таким, как я его и планировал. Если честно, не ожидал показать лучший результат в своей подгруппе. Признаюсь, немного непривычно, соревноваться в один день в полуфинале, а затем и в финале, но есть и положительные моменты - меньше времени уходит на переживания и ожидания своего финального выступления", - отметил спортсмен.

Гимнаст из Великобритании, который уже в третий раз приезжает в Баку на соревнования, добавил, что ему очень нравится, как тут проходят международные турниры.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

По итогам соревнований определятся победители и призеры в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, участникам, набравшим наивысший балл, будет вручена награда AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране Сельджан Махсудова.