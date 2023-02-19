Гимнаст из Казахстана занял первое место на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку

Спортсмен Данил Мусабаев, представляющий Казахстан, занял первое место на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку в индивидуальной программе у мужчин, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend. Результат гимнаста составил 59.240 балла.

На втором месте с результатом 58.530 балла гимнаст из Испании Хорхе Мартин, третью позицию занял представитель Франции Аллан Моранте, его результат составил 58.270 балла.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

По итогам соревнований определятся победители и призеры в индивидуальной программе и синхронных прыжках у мужчин и женщин. Кроме того, участникам, набравшим наивысший балл, будет вручена награда AGF Trophy.

Азербайджан на соревнованиях представляет Сельджан Махсудова, она завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе среди женщин.