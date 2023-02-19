В Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе

В Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе у мужчин и женщин, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

В индивидуальной программе у женщин золотую медаль завоевала Камилла Гомес (Бразилия), "серебро" у Леа Лабрусс (Франция), бронзовую медаль завоевала Сельджан Махсудова (Азербайджан).

Награды победителям и призерам вручил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов.

В индивидуальной программе у мужчин на первую ступень пьедестала поднялся Данил Мусабаев (Казахстан), на втором месте - Хорхе Мартин (Испания), третью позицию занял Аллан Моранте (Франция).

Награды победителям и призерам вручил генеральный секретарь Федерации гимнастики Испании Игнасио Маррон.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.