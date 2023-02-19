В рамках Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку вручили AGF Trophy - ФОТО
В Национальной арене гимнастики в Баку в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана - кубка AGF Trophy, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.
За самый высокий исполнительный балл AGF Trophy был вручен бразильским гимнастам Элис Гомес и Рейану Дутра.
Награды спортсменам вручили заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева и депутат Милли Меджлиса (парламент), член Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Рауф Алиев.
Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.
Азербайджан на соревнованиях представляет Сельджан Махсудова, гимнастка завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе среди женщин.
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