Спортсменки из Бразилии заняли первое место на Кубке мира в Баку в программе синхронных прыжков

Представительницы Бразилии Элис Гомес и Камилла Гомес с результатом 46.340 балла заняли первое место на Кубке мира по прыжкам на батуте в Баку в программе синхронных прыжков у женщин, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебряную медаль завоевала пара Светлана Малькова и Катерина Кулешова, представляющая Украину (46.010 балла), "бронза" у гимнасток из США Джессики Стивенс и Тринити Ван Натты (44.500 балла).

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представляют индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представляет Сельджан Махсудова, гимнастка завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе среди женщин.