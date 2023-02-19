Нападающий "ПСЖ" Неймар получил серьезную травму во время домашнего матча 24-го тура французской Лиги 1 против "Лилля". Его унесли с поля на носилках, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в начале второго тайма - при столкновении с защитником "Лилля" Жозе Фонте бразилец вывернул голеностоп. Он не смог самостоятельно подняться и в итоге покинул поле на носилках, вместо него на поле вышел Уго Экитике.

При этом именно Неймар стал соавтором двух голов парижан в первом тайме. На 11-й минуте он ассистировал Килиану Мбаппе, а шесть минут спустя забил сам. На 24-й минуте Бафоде Диаките отквитал один мяч, а во втором тайме, уже после замены Неймара, Джонатан Дэвис реализовал пенальти и сравнял счет. Затем "Лилль" и вовсе вышел вперед благодаря голу Жонатана Бамба. На момент написания новости гости вели со счетом 3:2.

На данный момент "ПСЖ" с 54-мя очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. "Лилль", набравший 41 балл, идет на пятой строчке. Первая встреча этих команд в текущем розыгрыше Лиги 1 завершилась разгромной выездной победой парижской команды со счетом 7:1.