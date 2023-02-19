– победитель Кубка мира по прыжкам на батуте, гимнаст из Казахстана

Новый соревновательный сезон начался удачно, заметил, что первый старт в Баку у меня всегда проходит хорошо. Наверное, атмосфера располагает к успешному выступлению, так что Баку приносит мне удачу.

Об этом в воскресенье Trend сказал победитель Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе у мужчин, спортсмен из Казахстана Данил Мусабаев. Отметим, что наряду с золотой медалью в индивидуальной программе Мусабаев вместе с товарищем по команде Пирмаммадом Алиевым завоевал еще одно "золото" в программе синхронных прыжков, передает Day.Az.

"Хочу выразить слова благодарности организаторам Кубка мира в Баку, все прошло на высшем уровне. Благодарю Федерацию гимнастики Азербайджана, что предоставляет нам условия для проведения учебно-тренировочных сборов здесь перед стартом. В этот раз 18 дней перед началом Кубка мира мы тренировались в Национальной арене гимнастики в Баку", - сказал Мусабаев.

По словам гимнаста из Казахстана, к следующим турнирам его программа будет усложняться.

"Следующий Кубок мира по прыжкам на батуте пройдет в Португалии, к нему мы планируем усложнять программу. Потому, что предстоящие Кубки мира будут уже носить лицензионный характер отбора на Олимпийские игры-2024. К этим соревнованиям необходимо набрать трудность в комбинации", - добавил он.

Отметим, что 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку прошел Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях приняли участие более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представили индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представила Сельджан Махсудова, гимнастка завоевала "бронзу" Кубка мира по прыжкам на батуте в индивидуальной программе среди женщин.