Месси сравнялся с Марадоной

19 февраля "Пари Сен-Жермен" на своем поле обыграл "Лилль" в матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:3, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Победный мяч в компенсированное время забил аргентинский форвард парижан Лионель Месси. 35-летний нападающий отличился прямым ударом со штрафного.

Как сообщает TNT Sports Argentina, Месси сравнялся с легендарным футболистом сборной Аргентины Диего Марадоной по голам со штрафных ударов - у обоих в активе по 61 мячу.

Месси в 19 матчах чемпионат Франции забил 11 мячей и сделал десять результативных передач.

"ПСЖ" с 57 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1.