Звезду «Манчестер Сити» оценили в миллиард евро
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Рафаэла Пимента, агент норвежского нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, назвала потенциальную стоимость игрока на сегодняшнем трансферном рынке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Холанд стоит миллиард евро. Уверена в этом. Мне могут сказать, что я веду себя нелепо, что никто не будет платить миллиард, но его возраст, его качество, его прогресс и то, как он ведет себя, - вот почему я говорю о миллиарде", - цитирует агента инсайдер Фабрицио Романо.

С момента перехода в английский клуб из дортмундской "Боруссии" Холанд записал на свой счет 32 гола в 31 матче в разных турнирах, в том числе 26 голов в 23 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).