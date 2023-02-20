Стали известны сроки возвращения в строй Неймара

Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар может вернуться в строй после травмы уже к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует газета L'Équipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее информации, на восстановление игроку понадобится около двух-трех недель. Такие сроки называются в окружении футболиста.

Неймар травмировался в матче 24-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Лиллем", который завершился со счетом 4:3 в пользу столичного клуба. Неймар отметился голом в первом тайме, а в начале второго игрового отрезка подвернул лодыжку из-за столкновения с соперником. Бразилец покинул поле на носилках.