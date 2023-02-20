Стало известно о поражении мозга Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова стало критическим. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, у 46-летнего спортсмена поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле. Кроме того, в лобной, правой затылочной и левой теменной областях обнаружены новообразования. У фигуриста развивается внутримозговая гематома больших полушарий, инфекция от отита могла перейти на мозг и дать осложнения.