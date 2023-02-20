Банк из США призвал покупателей "Манчестер Юнайтед" не критиковать Глейзеров

Руководство американского банка Raine Group, привлеченного для продажи футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" (МЮ), призвало потенциальных покупателей воздержаться от критики его владельцев - семейства Глейзеров. Об этом в понедельник сообщила газета Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так Raine Group отреагировала на заявления основных претендентов - консорциума, возглавляемого президентом Исламского банка Катара шейхом Джасимом бин Хамадом Аль-Тани, и владельца химического концерна Ineos миллиардера Джима Рэтклиффа. Банк также напомнил, что информация о процессе продажи не подлежит разглашению.

В частности, катарские инвесторы объявили о том, что собираются "вернуть клубу былую славу". Британский магнат пообещал "вновь сделать команду первой в мире". Эти высказывания, по мнению финансового института, явно рассчитаны на то, чтобы заручиться поддержкой противников Глейзеров. В борьбе за МЮ участвуют и инвесторы из США.

В ноябре прошлого года совет директоров "Манчестер Юнайтед" начал процесс изучения стратегических альтернатив для клуба, включая его продажу. Семейство Глейзеров рассчитывает закрыть сделку в первом квартале этого года.

Американский предприниматель Малкольм Глейзер с 2003 года начал скупать акции "Манчестер Юнайтед", которые появились в свободном обращении в 1990 году. К октябрю 2004 года он был владельцем более 30% ценных бумаг, а в мае следующего года сумел приобрести контрольный пакет. Бизнесмен затем увеличил долю акций до 75%. Подобный контроль Глейзеров над МЮ стал объектом резкой критики со стороны болельщиков, которые настаивают на том, что клуб должен сменить владельца.