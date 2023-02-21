https://news.day.az/sport/1540090.html У Костомарова произошел инсульт
У Костомарова произошел инсульт
У фигуриста Романа Костомарова произошел инсульт. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил источник "Известий", передает Day.Az. По его данным, всю ночь спортсмен пробыл в реанимации.
При этом Telegram-канал "112" утверждает, что это уже второй инсульт у Костомарова.
Кроме того, у пациента зафиксирован сепсис крови, в течение ночи ее очищали при помощи плазмафереза.
Также у спортсмена был диагностирован вторичный менингит.
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