https://news.day.az/sport/1540190.html Под завалами в Турции погиб спортивный директор футбольного клуба «Хатайспор»
Под завалами в Турции погиб спортивный директор футбольного клуба «Хатайспор»
Спортивный директор турецкого футбольного клуба "Хатайспор" Танер Савут погиб под завалами после землетрясения в Турции. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщила пресс-служба клуба в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Отмечается, что Савут погиб в провинции Хатай. Ему было 48 лет, он работал в "Хатайспоре" с июля прошлого года.
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