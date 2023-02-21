Под завалами в Турции погиб спортивный директор футбольного клуба «Хатайспор»

Спортивный директор турецкого футбольного клуба "Хатайспор" Танер Савут погиб под завалами после землетрясения в Турции. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщила пресс-служба клуба в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Отмечается, что Савут погиб в провинции Хатай. Ему было 48 лет, он работал в "Хатайспоре" с июля прошлого года.