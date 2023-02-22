Главный тренер «Реала» назвал имя самого опасного футболиста в мире

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти после разгромной победы над "Ливерпулем" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов назвал бразильского футболиста "сливочных" Винисиуса Жуниора самым опасным игроком в мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Атакующий хавбек "Реала" забил в этом матче два мяча и сделал результативную передачу.

"Я думаю, что сейчас Винисиус Жуниор - самый опасный игрок в мире. Он тот, кто постоянно решает исход матчей", - приводит слова Анчелотти официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра состоится 15 марта в Мадриде. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23:00 по московскому времени.