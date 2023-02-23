Экс-футболист «ПСЖ» призвал клуб продать Месси или Неймара

Бывший футболист французского "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен призвал парижский клуб продать Неймара или Лионеля Месси и строить команду вокруг Килиана Мбаппе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Приоритетная задача "ПСЖ" в том, чтобы убрать хотя бы одного из трио МНМ. Имею ввиду Неймара или Месси, а не Мбаппе. Если Килиану захочется чего-то нового, для "ПСЖ" это станет трагедией.

Месси был аномалией с момента своего прихода в "ПСЖ". Тяжело так говорить о футболисте, который так сильно повлиял на историю футбола. К сожалению, но это реальность, если говорить об инвестициях в него относительно его плюсов.

Месси чувствует себя немного сиротой после того, как покинул "Барселону". Даже если он говорит, что сегодня в его жизни все наладилось, на поле этого не видно.

На данный момент я полностью на стороне клуба. Луиш Кампуш должен взять на себя ответственность и признать, что приход Месси был провалом.

Также возникает вопрос о Неймаре. Только в Англии могут позволить себе футболиста с такой зарплатой. Даже не говорю о трансфере, потому что "ПСЖ" признал тот факт, что они никогда не продадут Неймара за 200 миллионов евро или за 220 миллионов, как они купили его в свое время", - приводит слова Ротена RMC Sport.