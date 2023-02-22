Анри раскритиковал "Ливерпуль"

Именитый в прошлом футболист Тьерри Анри критично высказался о состоянии "Ливерпуля", который 21 февраля проиграл первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому "Реалу", передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, которая состоялась в Англии на "Энфилде", завершилась со счетом 5:2 в пользу клуба из Испании. "Ливерпуль" на своем поле повел со счетом 2:0, однако упустил преимущество еще до конца первого тайма: "Реал" до перерыва сравнял счет, а во второй части встречи забил еще три мяча.

"Я не считаю, что Юрген Клопп должен уйти, но некоторые игроки больше не показывают уровень, необходимый в "Ливерпуле". Это случается и с лучшими, это случалось и со мной. Это конец эпохи", - заявил Анри.

Ответный поединок состоится в Испании 15 марта, стартовый свисток прозвучит в 00.00 по бакинскому времени.

Примечательно, что в финале прошлого сезона Лиги чемпионов "Ливерпуль" и "Реал" сражались за трофей. Тогда сильнее также оказался мадридский клуб, который одержал победу со счетом 1:0.