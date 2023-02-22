Месси хочет остаться в Европе ради «Золотого мяча» и победы в ЛЧ

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси хочет продолжить карьеру в Европе. Об этом сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, аргентинец собирается продолжить свое выступление в Европе, чтобы завоевать очередной "Золотой мяч", выиграть еще одну Лигу чемпионов, а также подойти в оптимальной форме к Кубку Америки 2024 года. Отмечается, что Месси не станет играть не за один клуб, кроме "ПСЖ" или "Барселоны".

19 февраля "ПСЖ" обыграл "Лилль" со счетом 4:3 в Лиге 1. Лионель Месси стал автором победного гола в добавленное время.

В текущем сезоне аргентинец провел в чемпионате Франции 19 матчей, отметившись 11 забитыми мячами и десятью результативными передачами. После 24 туров "ПСЖ" занимает первое место, опережая идущий вторым "Марсель" на пять очков.