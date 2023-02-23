Неймар поссорился с советником «ПСЖ»

Стали известны детали ссоры между бразильским нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром и спортивным советником клуба Луишом Кампушем. Конфликт случился после поражения парижан от "Монако" в чемпионате Франции со счетом 1:3. Голами в этом матче отметились Александр Головин, Виссам Бен-Йеддер (дубль) и Заир-Эмери, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После поражения Неймар сказал Кампушу в раздевалке: "Не тебе говорить со мной, ты не мой тренер". Его слова передает Get French Football News. Советнику не понравилось поведение бразильца после поражения от "Баварии" в Лиге чемпионов. После игры футболист принял участие в покерном турнире и был замечен в Макдональдсе.

Напомним, что ранее уже появлялась информация о том, что Кампуш намерен избавиться от Неймара. В зимнее трансферное окно не удалось осуществить сделку о его переходе. Как сообщает издание, в клубе до сих пор рассчитывают убрать одного человека из тройки Месси-Мбаппе-Неймар.

После 24 туров "ПСЖ" занимает первое место в чемпионате Франции, опережая идущий вторым "Марсель" на пять очков, а располагающийся на третьей строчке "Монако" - на семь очков.