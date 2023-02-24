Легенда «Ливерпуля» назвал самого интересного игрока в Европе
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Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высоко оценил игру грузинского полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я думаю, что он самый интересный игрок в Европе... В следующем сезоне, мы, возможно, увидим его в футболке мадридского "Реала"", - передает слова Каррагера The Boot Room.

21 февраля "Наполи" обыграл "Айнтрахт" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов. В первом тайме Хвича не смог реализовать пенальти, а во втором отметился результативной передачей.

Экс-игрок "Рубина" Кварацхелия перешел в "Наполи" в июле 2022 года года из "Динамо" (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже "Рубин" сообщил о приостановке контракта с нападающим.

Сейчас на счету Хвичи уже десять голов и девять результативных передач в 19 матчах чемпионата Италии. Он является лидером Серии А по числу ассистов. В последнем туре он отметился голом в ворота "Сассуоло".

Кварацхелия вместе со своим одноклубником Виктором Осимхеном является самым результативным игроком лиги по системе гол + пас.