Мейвезер назвал свой боксерский рекорд «идеальной вещью»

Американский боксер Флойд Мейвезер, приехав в Великобританию перед предстоящим боем с англичанином Аароном Чалмесром, рассказал 23 февраля, почему гордится своим боксерским рекордом, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Есть только две идеальные вещи - Бог и мой боксерский рекорд. По правде сказать, дело не только в 50-0, дело в том, кого я победил в этих 50 боях. По крайней мере, 25-26 из них были боями за звание чемпиона мира", - отметил легендарный боксер.

Бывший абсолютный чемпион мира ушел в отставку непобежденным.

Последний профессиональный бой американец провел в 2017 году против Конора Макгрегора, победив его тогда техническим нокаутом в десятом раунде.

Теперь Мейвезер выступает только в выставочных боях. Так, он уже провел поединки с Тенсином Нацукавой, Логаном Полом, Доном Муром, Микурой Асакурой и Оладеджи Олатунджи.

В своем шестом выставочном поединке после завершения карьеры Мейвезер встречается с бойцом ММА Аароном Чалмерсом, который заявил, что сделает в бою с американцем сделаю всё ради продолжения своей карьеры.

"Я приложу все усилия и не буду оказывать Флойду никакого уважения. Легаси - одно из величайших ночных мероприятий. Как бы долго не продолжался бой, я сделаю все ради продолжения своей карьеры", - сказал Чалмерс.