Женщина-боксер из Саудовской Аравии впервые выйдет на профессиональный ринг

Первая профессиональная женщина-боксер из Саудовской Аравии Рагад аль-Наими выйдет на свой первый бой, который состоится 26 февраля в Эр-Рияде, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

"Я уверена, что выиграю", - сказала она в своем заявлении. "Я полностью вложилась в свои тренировки. Я всегда хотела выступать на самом высоком уровне и полна решимости доказать, что могу соревноваться на международных турнирах", - добавила аль-Наими.

"Я очень горжусь тем, что стала первой женщиной из Саудовской Аравии, которая выступит на международном турнире по боксу", - отметила спортсменка. - Никогда не думала, что однажды смогу выступить на такой большой международной арене в своей родной стране. Саудовская Аравия - молодая, энергичная страна, которая поддерживает и лелеет свою молодежь, и я не могу дождаться, чтобы стать частью этого, соревнуясь на предстоящем турнире".

Отмечается, что 28-летняя Аль-Наими познакомилась с боксом во время учебы в США и продолжила заниматься этим видом спорта по возвращении в Королевство.

"Обычно бойцы начинают тренироваться в очень раннем возрасте, тогда как я начала делать это в свои 20 лет. С того момента, как я стала заниматься боксом, моя любовь к нему никогда не ослабевала", - подчеркнула девушка.