Лига Конференций: Сегодня «Карабах» сыграет ответный матч с «Гентом»
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Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет ответный стыковой матч Лиги конференций по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, подопечные Гурбана Гурбанова сыграют на выезде с бельгийским "Гентом".

00:00 ГЕНТ (Бельгия) - КАРАБАХ (Азербайджан)
Гент, стадион "Геламко Арена". Главный судья - Уильям Коллам (Шотландия). Первая игра - 1:0.
Гент (ориентировочный состав): Дави Руф, Майкл Нгадо-Нгаджуи, Джордан Торунарига, Нуриу Фортуна, Брюно Годо, Алессио Кастро-Монтес, Жюльен де Сар, Свен Кумс, Хон Хен Сок, Уго Кейперс, Гифт Орбан.

Карабах (ориентировочный состав): Лука Гугешашвили, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Ричард Алмейда, Леандро Андраде, Рамиль Шейдаев, Абделла Зубир, Муса Гурбанлы.