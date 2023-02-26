Холанд высказался о Мбаппе

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о французском нападающем "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, сборной Франции повезло, что в ее составе есть такой талантливый футболист.

"Хороших игроков много, и Килиан - один из них. Он очень силен! Конечно, я бы хотел, чтобы он выступал за сборную Норвегии, но это невозможно. Но он невероятен.

Он сильный, быстрый, и делает это уже много лет. Он всего на два года старше меня, это безумие! Он феноменален", - приводит слова Холанда GFFN.

Напомним, что Эрлинг Холанд перешел в "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года. Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года.