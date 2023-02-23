https://news.day.az/sport/1540844.html Объявлены судьи матчей 24-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу
24 февраля
25 февраля
27 февраля
Объявлены судьи матчей 24-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу
Стали известны главные судьи матчей 24-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу, передает Day.Az со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу.
24 февраля
14:00 ТУРАН-ТОВУЗ - ЗИРЕ
Товуз, Городской стадион. Главный судья - Рауф Аллахвердиев.
19:00 САБАИЛ - ГАБАЛА
Баку, стадион "АСКО Арена". Главный судья - Джавид Джалилов.
25 февраля
14:30 ШАМАХЫ - САБАХ
Шамахы, Городской стадион. Главный судья - Камранбей Рагимов.
17:00 СУМГАЙЫТ - КЯПАЗ
Сумгайыт, Стадион "Капитал Банк Арена". Главный судья - Эльчин Масиев.
27 февраля
20:00 КАРАБАХ - НЕФТЧИ
Баку, стадион "Азерсун Арена". Главный судья - Рашад Ахмедов.
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