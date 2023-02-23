https://news.day.az/sport/1540887.html Тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча с «МЮ»
Тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного матча с «МЮ»
Главный тренер "Барселоны" Хави поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала плей-офф Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Его слова передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Нам предстоит очень сложный матч. "МЮ" - одна из лучших команд в Европе. Это лучший "Юнайтед" за последние годы. Мы должны проявить свою индивидуальность. Лига Европы или примера? Я не могу отказываться от чего-либо. Мы "Барселона", и мы здесь не для того, чтобы выбирать", -сказал Хави.
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