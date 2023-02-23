Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании в возрасте 36 лет, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

"Время пришло. Мне пора прощаться со сборной Испании. Сегодня утром мне позвонил действующий главный тренер команды и сообщил, что я не вхожу в его планы. Независимо от того, как я выступаю.

Это конец пути. Это то, что я должен принять, пусть с грустью, но и с высоко поднятой головой. Я благодарен болельщикам за все эти годы. У меня остались незабываемые воспоминания. Форма сборной Испании делала меня счастливым. Я продолжу поддерживать команду со страстью человека, который представлял ее 180 раз. Сердечное спасибо всем, кто верил в меня!", - написал Рамос в социальной сети.

Вместе со сборной Испании Рамос стал чемпионом мира в 2010 году, а также дважды победил на чемпионате Европы (2008, 2012). В составе национальной команды он провел 180 матчей и забил 23 мяча.