Лига Конференций: Объявлены стартовые составы "Гента" и "Карабаха"

Объявлены стартовые составы бельгийского "Гента" и азербайджанского "Карабаха", которые встретятся в рамках ответного матча плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Day.Az, в составе "Карабаха" сыграют Лука Гугешашвили, Жулио Ромао, Муса Гурбанлы, Абдулла Зубир, Бахлул Мустафазаде, Леандро Андраде, Ричард Алмейда, Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов и Рамиль Шейдаев.

В составе "Гента" выступят Дэви Роф, Майкл Нгадё-Нгаджюи, Хён Сок Хон, Уго Кёйперс, Жюльен Де Сарт, Алессио Кастро-Монтес, Джордан Торунарига, Свен Кумс, Нурио Фортуна, Лоран Депуатр, Бруно Годо.

Матч, который пройдет на "Геламко Арене" в Генте, начнется в 00:00 по бакинскому времени.