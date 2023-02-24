Лига Конференций: стартовал второй тайм матча "Карабах"-"Гент"

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После недолгого перерывася стартовал второй тайм матча "Карабах"-"Гент".

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Завершился первый тайм матча. Стороны сыграли в ничью.

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Бельгийский "Гент" и азербайджанский "Карабах" встречаются на "Геламко Арене" в Генте в рамках ответного матча плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как передает Day.Az, стартовый свисток прозвучал в 00:00 по бакинскому времени.

Отметим, что агдамский "Карабах" находится в шаге от 1/8 финала ЛК, и для этого команде может хватить даже ничьей.

Стартовые составы:

Гент: Дави Руф, Майкл Нгадо-Нгаджуи, Брюно Годо, Джордан Торунарига, Нуриу Фортуна, Алессио Кастро-Монтес, Жюльен де Сар, Свен Кумс (к), Хон Хен Сок, Уго Кейперс, Лоран Депуатр.

Карабах: Лука Гугешашвили, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов (к), Марко Вешович, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Ричард Алмейда, Леандро Андраде, Рамиль Шейдаев, Абделла Зубир, Муса Гурбанлы.

Главный судья - Уильям Коллам (Шотландия).