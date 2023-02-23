«Лацио», «Шериф» и кипрский АЕК вышли в 1/8 финала Лиги конференций

Римский "Лацио" сыграл вничью с румынским "Клужем" (0:0) в ответной встрече 1/16 финала Лиги конференций и прошел в следующий раунд турнира, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

В матче, который прошел в Румынии, команды не сумели поразить ворота друг друга. Таким образом, единственный гол в этом противостоянии, забитый Чиро Иммобиле в первом матче в Риме неделю назад, вывел "Лацио" в 1/8 финала.

Также в 1/8 финала турнира сыграет молдавский "Шериф", в гостях обыгравший "Партизан" со счетом 3:1 - дубль на счету сенегальца Мухамеда Диопа. В первом матче сербский клуб был сильнее 1:0, но "Шериф" в ответной игре выиграл с большей разницей мячей.

Кипрский АЕК вышел в следующий круг, сыграв вничью 0:0 с украинским "Днепром‑1". В первой встрече киприоты выиграли со счетом 1:0.