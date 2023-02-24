Хет-трик Ди Марии помог "Ювентусу" обыграть "Нант" и выйти в 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты итальянского "Ювентуса" обыграли соперников из французского "Нанта" во втором матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Встреча в Нанте завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Победу "Ювентусу" принес хет-трик Анхеля Ди Марии, аргентинец дважды забил с игры на 5-й и 78-й минутах, а также реализовал пенальти на 20-й.

Большую часть матча "Нант" играл в меньшинстве - на 18-й минуте Николя Паллуа был удален с поля за игру рукой в своей штрафной.

"Ювентус" выиграл двухматчевое противостояние с общим счетом 4:1 и вышел в 1/8 финала.

В параллельном матче Испанская "Севилья" проиграла нидерландскому "ПСВ" - 0:2, но прошла в следующий этап по сумме двух матчей (3:2).

Португальский "Спортинг" победил датский "Мидтьюлланн" - 4:0 (5:1 по сумме двух матчей).

На стадии 1/16 финала команды, занявшие на групповом этапе Лиги Европы вторые места в своих подгруппах, встречались с клубами, расположившимися на третьих местах в группах Лиги чемпионов УЕФА. Победители сыграют в 1/8 финала с командами, которые заняли первые места в группах Лиги Европы.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля в швейцарском Ньоне.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште (Венгрия).