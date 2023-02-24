https://news.day.az/sport/1540941.html «Манчестер Юнайтед» победил «Барселону» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» победил «Барселону» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Футболисты "Манчестер Юнайтед" обыграли "Барселону" в ответном матче раунда плей‑офф Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на Матч.
Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Фред (47‑я минута) и Антони (73). У каталонцев точный удар на счету Роберта Левандовского, реализовавшего пенальти на 18‑й минуте.
Первая встреча завершилась со счетом 2:2. Таким образом, "МЮ" по сумме двух матчей вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Жеребьевка 1/8 финала пройдет 24 февраля в Ньоне (Швейцария).
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