«Манчестер Юнайтед» победил «Барселону» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты "Манчестер Юнайтед" обыграли "Барселону" в ответном матче раунда плей‑офф Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Фред (47‑я минута) и Антони (73). У каталонцев точный удар на счету Роберта Левандовского, реализовавшего пенальти на 18‑й минуте.

Первая встреча завершилась со счетом 2:2. Таким образом, "МЮ" по сумме двух матчей вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 24 февраля в Ньоне (Швейцария).