Хави назвал причину поражения в матче с «МЮ» в Лиге Европы

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась победой английской команды со счетом 2:1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нам не хватало хладнокровия во втором тайме. Нужно проявлять больше терпения. Проиграли из-за мелочей. Они дважды забили поcле наших потерь. В целом мы неплохо играли, мы cражалиcь и хорошо cмотрелиcь против топовой команды. Очень жалко, что проиграли", - цитирует испанского специалиста пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В составе "МЮ" голами отметились Фред (47-я минута) и Антони (73). Единственный забитый мяч у каталонцев на счету Роберта Левандовски (18), реализовавшего пенальти.