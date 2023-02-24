Легенда «Реала» Гути о переходе Мбаппе

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Гути считает, что в случае своего перехода в испанскую команду Мбаппе должен будет вести себя как "один из", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После той гадости, которую он сделал по отношению к клубу, ему придется все зарабатывать с нуля, даже если "Реал" заплатит за него 300 млн евро.

Ему стоит перейти. Но перейти с опущенной головой, стать в раздевалке "одним из".

Я не знаю, какова обстановка в раздевалке "ПСЖ", как устроена его жизнь в Париже, но в раздевалку "Реала" ты должен заходить именно так. Иначе тебя не захотят в ней видеть", - передает слова Гути Defensa Central.

В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся.