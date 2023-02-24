Азербайджанский боксер вышел в полуфинал международного турнира

Азербайджанский боксер Мухаммед Абдуллаев вышел в полуфинал международного турнира "Странджа", проходящего в столице Болгарии Софии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, наш представитель, выступающий в весовой категории свыше 92 кг, в 1/4 финала соревнований категории А победил Нарендера (Индия).

Призер чемпионата мира выиграл со счетом 4:1 (27:30, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28).

Выходом в полуфинал наш боксер обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. На пути к финалу Мухаммед сразится с Баходиром Жалоловым из Узбекистана. Встреча состоится 25 февраля.

Отметим, что в 1/4 финала турнира испытают свои силы еще два азербайджанских боксера: Малик Гасанов (63,5 кг) встретится с Мужибилло Турсуновым (Узбекистан), а Зейнаб Рагимова (54 кг) - с Михаэлой Роблес (Аргентина). Тем временем Айнур Рзаева (+81 кг) в полуфинале сразится с Моникой (Индия).