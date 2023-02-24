Рад, что мог справиться с волнением и показать достойный результат

Рад, что мог справиться с волнением, хорошо выполнить программу и показать достойный результат на соревнованиях.

Об этом сказал Trend в пятницу юный гимнаст Сянан Рзазаде, занявший первое место на 19-м первенстве Азербайджана по тамблингу (прыжки на акробатической дорожке) в возрастной категории "дети", передает Day.Az.

По словам 9-летнего спортсмена, данные соревнования имеют важное значение, их итоги демонстрирую уровень его подготовки.

"Соревнования прошли хорошо, я занял первое место. Признаюсь, вначале волновался, но смог справиться с этим чувством. Знал, если буду сильно волноваться, то не получится хорошо выполнить упражнение, а ведь я много тренировался", - подчеркнул представитель Бакинской школы гимнастики.

Как отметил юный гимнаст, в будущем он мечтает представлять Азербайджан на международных турнирах.

"В будущем мечтаю выступать на чемпионатах Европы и мира. Уже около 7 лет занимаюсь гимнастикой, вначале было немного сложно, но веря в себя, в свои силы, упорно тренируясь - можно побороть любые сложности", - сказал юный спортсмен.

Отметим, что 24 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на батуте и 19-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по тамблингу (прыжки на акробатической дорожке).

В целом в соревнованиях принимают участие 94 спортсмена, 62 гимнаста соревнуются в прыжках на батуте, а 32 - в прыжках на акробатической дорожке.

Спортсмены, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №13, выступают в индивидуальной программе в следующих возрастных категориях - "малыши" (2016-2017 годы рождения), "дети" (2013-2015 г.р.), "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.), "юниоры" (2007-2010 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше).