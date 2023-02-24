Все соперники были хорошо подготовлены к соревнованиям

Все соперники на соревновании сильные и хорошо подготовленные.

Об этом сказал Trend в пятницу юный гимнаст Ибрагим Насибов, занявший первое место на 7-м первенстве Азербайджана по прыжкам на батуте в возрастной категории "дети", передает Day.Az.

"Каждый участник соревнований подготовлен хорошо, перед стартом все отрабатывали элементы, много тренировались. Поэтому конкуренты на турнире все сильные. Моя подготовка тоже прошла хорошо, первое место - отличный результат. Постараюсь и на следующих соревнованиях подняться на первую ступень пьедестала почета", - сказал юный спортсмен, представляющий клуб "Оджаг Спорт".

Отметим, что 24 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на батуте и 19-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

В целом в соревнованиях принимают участие 94 спортсмена, 62 гимнаста соревнуются в прыжках на батуте, а 32 - в прыжках на акробатической дорожке.

Спортсмены, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №13, выступают в индивидуальной программе в следующих возрастных категориях - "малыши" (2016-2017 годы рождения), "дети" (2013-2015 г.р.), "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.), "юниоры" (2007-2010 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше).