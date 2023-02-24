В этом году меня ждут интересные международные соревнования - этапы Кубка мира и чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, где я впервые выступлю во взрослой возрастной категории.

Об этом сказал Trend в пятницу победитель 19-го чемпионата Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) в возрастной категории "взрослые" Тофиг Алиев, передает Day.Az.

"Два месяца назад получил серьезную травму на соревнованиях в Норвегии. Смог собраться с силами, восстановиться и вернуть прежнюю форму. После травмы у меня были тренировки по физической подготовке, а на акробатическую дорожку я не выходил. Только за месяц до этих соревнований приступил к тренировкам на снаряде. Соперники на сегодняшних соревнованиях это мои товарище по команде. На турнире мы соревнуемся, но одновременно мы, конечно, друзья, которые поддерживают друг друга. Я их поздравляю с успешными выступлениями, все продемонстрировали свою силу и способности", - сказал 18-летний воспитанник Бакинской школы гимнастики.

Отметим, что 24 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходят 7-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на батуте и 19-е первенство Азербайджана и чемпионат Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг).

В целом в соревнованиях принимают участие 94 спортсмена, 62 гимнаста соревнуются в прыжках на батуте, а 32 - в прыжках на акробатической дорожке.

Спортсмены, представляющие клуб "Оджаг Спорт", Бакинскую школу гимнастики, спортивный клуб "Нефтчи", Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва №13, выступают в индивидуальной программе в следующих возрастных категориях - "малыши" (2016-2017 годы рождения), "дети" (2013-2015 г.р.), "пре-юниоры" (2011-2012 г.р.), "юниоры" (2007-2010 г.р.) и "взрослые" (2006 г.р. и старше).