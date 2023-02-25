Новый тренер «Челси» о работе в клубе

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер рассказал, как эмоционально переносит спад команды на протяжении долгого времени, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это не значит, что здесь легко. Семья страдает, психологически тяжело, мне лично непросто. Всем наплевать, на такое положение дел.

Это действительно тяжело. Несколько недель назад я сказал, что работа тренером "Челси" самая тяжелая в футболе, и на это есть причины. Несколько опытных парней в команде сказали мне, что у них была худшая предсезонка в жизни. Организационно летнее турне прошло не так, как хотелось бы", - передает слова Поттера "Би-Би-Си".

Поттер возглавил "Челси" в сентябре прошлого года, сменив на этом посту другого немецкого специалиста Томаса Тухеля. После 23 туров "аристократы", набрав 31 очко, идут на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда не выигрывает четыре матча подряд.

Также команде предстоит провести ответный матч в ЛЧ против дортмундской "Боруссии". Первый англичане проиграли 0:1.

Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды - Кубок английcкой лиги. В мае прошлого года новым владельцем команды стал американец Тод Боули.