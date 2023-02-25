Главный тренер «Лацио» обвинил УЕФА

Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри раскритиковал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за проведение ответного матча раунда плей-офф Лиги конференций против "ЧФР Клуж" (0:0) на поле румынского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча 1/16 финала Лиги конференций состоялась 23 февраля и завершилась нулевой ничьей. Благодаря победе в первом матче (1:0) итальянская команда прошла в следующую стадию.

"Было невозможно играть в футбол. Мы старались приспособиться, но это не был футбол. Поле было совершенно непригодным для игры.

Постоянно УЕФА говорит об уважении, но они не очень уважают футбол и игроков, если проводят матчи на таких полях. Это не футбол", - приводит слова специалиста Sky Sports.

Сарри ранее критиковал качество газона и на домашнем стадионе "Лацио", пригрозив, что может покинуть клуб, если вопрос с полем не будет решен.