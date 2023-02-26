Игроки «Реала» могут пропустить премию The Best

Футболисты и руководство мадридского "Реала" могут пропустить церемонию вручения премии The Best. Об этом сообщает Relevo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает источник, в клубе сомневаются в том, стоит ли отправлять своих представителей на церемонию награждения из-за того, что в категориях "Лучший игрок" и "Лучший вратарь" победа с высокой вероятностью достанется аргентинцам Лионелю Месси и Эмилиано Мартинесу соответственно.

Церемонию могут пропустить как игроки, номинированные на награды, так и руководство испанского клуба. В команде считают веской причиной пропуск представителями "Реала" предстоящей церемонии из-за отсутствия в списке номинантов своих игроков. Она состоится в понедельник, 27 февраля.