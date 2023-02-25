Азербайджанский каратист завоевал золотую медаль в ОАЭ

Член юношеской сборной Азербайджана по карате (U16-18) Амин Ядигарлы, выступающий в весовой категории 55 кг, завоевал золотую медаль на турнире Karate1 Youth League, проходящем в городе Фуджейра (ОАЭ).

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации карате Азербайджана.

Ранее Ниджат Керимли (75 кг) и Румиль Джафарли (76 кг) завоевали серебряные медали.

Турнир Karate1 Youth League завершится 26 февраля.