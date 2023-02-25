Месси сыграет за свой родной клуб в Аргентине

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси примет участие в товарищеском матче своей родной аргентинской команды "Ньюэллс Олд Бойз" ближайшим летом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, в ближайшие месяцы "Ньюэллс" планирует провести матч в честь Макси Родригеса, экс-игрока команды, который также выступал за "Эспаньол", мадридский "Атлетико" и "Ливерпуль".

Родригес завершил карьеру в составе "Ньюэллс Олд Бойз" в 2021 году. Для экс-полузащитника этот клуб также является родным, как и для Месси, близким другом которого является Родригес.

Контракт Месси с "ПСЖ" истекает в конце текущего сезона. Ожидается, что он сыграет за "Ньюэллс", чтобы оценить возможность своего полноценного возвращения в клуб в будущем.