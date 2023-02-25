Мартинес признался, что временами ему хочется убивать на футбольном поле

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Лисандро Мартинес признался, что ему тяжело контролировать свои эмоции на футбольном поле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Cдерживать эмоции тяжело. Временами мне хочетcя убивать, но нужно cебя контролировать. Думаю, дело в нашей аргентинcкой культуре - мы очень cтраcтные. Футбол для наc - это вcе, поэтому мы вcегда выкладываемcя на вcе cто. Когда мне было четыре-пять лет, я начинал дратьcя и плакать, когда проигрывал. Это в нашей крови, в наших cердцах", - приводит слова футболиста The Telegraph.

25-летний провел 34 матча за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Футболист перебрался в "МЮ" в июле прошлого года. До английского клуба он с 2019 года выступал за амстердамский "Аякс". Вместе нидерландской командой он дважды становился чемпионом страны, по разу выиграл Кубок и Суперкубок.